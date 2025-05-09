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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу римского Льва XIV

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической Церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира», — сказал патриарх.

Он выразил надежду на то, что при участии нового понтифика отношения между церквями будут поступательно развиваться.

«Избранное вами имя отсылает к личности одного из ваших великих предшественников — святителя Льва, папы римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении», — заключил он.

Первосвященник из-за моря: новым папой римским стал американец
Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV

Ранее в этот же день сообщалось, что новый папа римский Лев XIV объяснил свой выбор имени тем, что сейчас мир находится в эпохе революции, подобно временам правления Льва XIII. Лев XIII был итальянским религиозным деятелем, пост главы Святого престола он занимал с 1878 до 1903 года.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

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