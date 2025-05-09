Путин отметил спортивную походку премьера Словакии Фицо
Президент России Владимир Путин назвал походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо спортивной.
«У вас прямо такая спортивная походка», — отметил Путин с улыбкой в ходе рукопожатия с премьером Словакии в Кремле 9 мая.
В рамках краткого общения «на ногах» Фицо уточнил у президента России, встретятся ли они позднее. Путин ответил утвердительно.
«Сегодня увидимся», — сказал российский лидер.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, приезд президента Сербии Александра Вучича и Фицо в Москву на торжественные мероприятия к 80-й годовщине Великой Победы является актом героизма, поскольку политики приняли решение нанести визит в РФ, несмотря на чинимые им препятствия со стороны.
Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.