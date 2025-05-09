Ветеран Знаменский рассказал о разговоре с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский 9 мая рассказал «Известиям», о чем он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем, рядом с которыми он сидел на трибуне в ходе парада в Москве в честь 80-летия Победы.

Знаменский признался, что был по-настоящему удивлен, увидев стул с своим именем между российским и китайским лидерами. Во время разговора он пожелал России и Китаю вечной дружбы и отметил, что этого желает и русский народ.

«Я начал говорить, как хорошо, что наши две державы дружат. Сказал, что РФ и КНР — это мощь. Пожелал дружбы вечной», — сказал ветеран.

Знаменский также поздравил президента России с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и признался, что рад иметь в качестве лидера страны такого умного и достойного человека.

«Известия», в свою очередь, подарили 99-летнему ветерану копию газеты от 9 мая 1945 года.

Ветеранов, которые прибыли на Красную площадь, чтобы увидеть своими глазами парад победы в Великой Отечественной войне, встречали волонтеры и сопровождали их дальше по Васильевскому спуску. Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».