Жителям эстонской Нарвы показали из Ивангорода трансляцию парада Победы
В эстонской Нарве жителям показали трансляцию парада Победы в Москве с берега российского Ивангорода. Кадры есть в распоряжении «Известий».
Трансляция велась при помощи двух экранов. Первый был расположен рядом с Нарвским замком, а второй — рядом с пунктом пропуска.
Вечером в населенном пункте состоится праздничный концерт.
В этот же день сообщалось, что тысячи людей посетили памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Берлине. Уточняется, что жители и гости города исполнили песню «Катюша» и возложили цветы к мемориалам.