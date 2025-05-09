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Тысячи жителей ДНР почтили память погибших в ВОВ у комплекса Саур-Могила

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тысячи жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) посетили мемориальный комплекс Саур-Могила, где почтили память военнослужащим, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая проинформировал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Сегодня сюда с самого утра едут люди со всей территории ДНР, чтобы почтить память воинов, которые отдали свои жизни осенью 1943 года на склонах этого кургана. Более 23 тыс. советских воинов отдали свои жизни за освобождение этой стратегически важной высоты», — отметил журналист.

Уточняется, что в 2014 году защитники ДНР на вершине кургана держали оборону от украинских боевиков. Тогда они смогли защитить территорию ценой своих жизней.

Перед участниками памятного мероприятия выступил глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал мемориальный комплекс местом «духовной силы, концентрации подвига», с которого началось освобождение Донбасса.

«Именно решением [президента РФ] Владимира Владимировича Путина было вернуть Донбассу данный монумент <…> и в 2022 году он был снова возведен», — сказал Пушилин.

По его словам, на данный момент можно увидеть увековечивание памяти нашим героическим предкам, дедам и прадедам, которые «знали фашистскую нечисть».

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В этот же день военнослужащие группировки «Восток» поздравили жителей ДНР и Запорожской области с Днем Победы. Им также вручили памятные подарки, цветы, сладости и продуктовые наборы.

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