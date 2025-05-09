В Севастополе сотни человек почтили память героев ВОВ

В Севастополе сотни горожан вышли на улицы, чтобы почтить память героев в Великой Отечественной войны (ВОВ) и отметить День Победы, несмотря на отсутствие парада и шествия. «Известия» 9 мая публикуют кадры с мероприятия.

Несмотря на то что в Севастополе в этом году не проводились парад и шествие «Бессмертного полка», с самого утра в центре города собрались сотни людей, рассказал корреспондент Олег Зайовский. Для города-героя с его великой военной историей День Победы остается по-настоящему всенародным праздником.

Капитан первого ранга в отставке Николай Храпонов отметил, что отцы и деды отдавали свои жизни ради счастливого будущего своих потомков, и этим можно гордиться.

«Мой отец тоже воевал, правда, он не дошел до Берлина — раньше времени закончил, но тем не менее благодаря ему мы сегодня здесь празднуем», — сказал Храпонов.

Он подчеркнул, что эта боевая традиция жива и на сегодняшний день, особенно в сердцах военнослужащих Вооруженных сил. По его словам, борьба с фашизмом продолжается и сегодня — на Украине, и, как выразился Храпонов, «мы победим в любом случае».

Губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве 5 мая заявил, что в Севастополе не планируется проводить парад, приуроченный ко Дню Победы, из-за соображений безопасности. Он также напомнил, что акция «Бессмертный полк» состоится в городе в дистанционном формате. Помимо нее, в городе в честь Дня Победы планируется провести и другие мероприятия, среди которых праздничные концерты.

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.