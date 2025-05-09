Реклама
Прямой эфир
Мир
WP назвала провалом Запада присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве
Общество
Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы
Мир
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений двух стран
Мир
Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы актом героизма
Общество
Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Общество
Зрители приветствовали Путина аплодисментами и скандировали «Россия» на параде Победы
Армия
ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России
Мир
Песков назвал общение Путина с военными КНДР признанием их героических заслуг
Мир
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Мир
Путин указал на возрастающую ответственность за сохранение правды о Победе в ВОВ
Мир
В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
Мир
Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Армия
Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО
Мир
В ЕС возмутились приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы
Общество
Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
Мир
Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины
Мир
Тысячи людей в Берлине приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы
Сюжет:

В Севастополе сотни человек почтили память героев ВОВ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Севастополе сотни горожан вышли на улицы, чтобы почтить память героев в Великой Отечественной войны (ВОВ) и отметить День Победы, несмотря на отсутствие парада и шествия. «Известия» 9 мая публикуют кадры с мероприятия.

Несмотря на то что в Севастополе в этом году не проводились парад и шествие «Бессмертного полка», с самого утра в центре города собрались сотни людей, рассказал корреспондент Олег Зайовский. Для города-героя с его великой военной историей День Победы остается по-настоящему всенародным праздником.

Капитан первого ранга в отставке Николай Храпонов отметил, что отцы и деды отдавали свои жизни ради счастливого будущего своих потомков, и этим можно гордиться.

«Мой отец тоже воевал, правда, он не дошел до Берлина — раньше времени закончил, но тем не менее благодаря ему мы сегодня здесь празднуем», — сказал Храпонов.

Он подчеркнул, что эта боевая традиция жива и на сегодняшний день, особенно в сердцах военнослужащих Вооруженных сил. По его словам, борьба с фашизмом продолжается и сегодня — на Украине, и, как выразился Храпонов, «мы победим в любом случае».

Культурные бесценности: какие раритеты наша страна утратила и получила из-за войны
И как Великая Отечественная повлияла на музейные фонды СССР

Губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве 5 мая заявил, что в Севастополе не планируется проводить парад, приуроченный ко Дню Победы, из-за соображений безопасности. Он также напомнил, что акция «Бессмертный полк» состоится в городе в дистанционном формате. Помимо нее, в городе в честь Дня Победы планируется провести и другие мероприятия, среди которых праздничные концерты.

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025