Дмитриев указал на готовность РФ расширять поставки удобрений в Бразилию
Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к современным проектам в данной сфере. Об этом 9 мая сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России — сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории», — написал Дмитриев в Telegram-канале.
По его словам, Бразилия является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. Он также добавил, что в настоящее время между странами ведется активная работа по запуску совместных проектов в области, медицины, промышленности и добычи полезных ископаемых.
Президент России Владимир Путин 9 мая во время переговоров с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой отметил взаимную работу по укреплению отношений между двумя государствами.Он подчеркнул, что отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно. Поддерживаются контакты на высоком уровне, а также развивается двусторонняя торговля.