Беглов принял участие в шествии Бессмертного полка по Невскому проспекту
Шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту в день 80-летия Победы собрало 1 млн 100 тыс. участников. В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Участники шествия пронесли по главной улице города портреты своих родных, участников героической обороны Ленинграда.
«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», — сказал Александр Беглов.
Беглов пронес по Невскому портртеы отца, Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау (Вроцлава).
Перед началом шествия губернатор обратился с приветствием к ветеранам, блокадникам и участникам СВО, которые на ретроавтомобилях возглавили колонну Бессмертного полка.
Самым первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с Золотой Звездой Города-Героя Ленинграда, присужденной городу в 1965 году. Награду поместили в специальный защитный футляр. Машину сопровождала рота почетного караула.
Волонтеры Победы пронесли увеличенную копию Знамени Победы. Следом за ними знаменная группа пронесла десять штандартов фронтов Красной Армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной.
В шествии приняли участие ветераны специальной военной операции со своими семьями, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.
Представители всех 16 республик Советского Союза, существовавших в 1945 году, замыкали головную часть колонны.