Ушаков рассказал об обсуждении темы поставок газа в Европу на переговорах РФ и США
На переговорах между Россией и США поднимается тема поставок российского газа в Европу. Об этом 9 мая сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы эту тему [поставок газа в Европу] поднимаем», — приводит его слова ТАСС.
5 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕК намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.