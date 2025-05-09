Путин на приеме в честь 80-летия Победы поднял тост за поколение победителей
Президент России Владимир Путин 9 мая в рамках торжественного приема, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле поднял тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости.
«Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», — отметил он.
Официальный прием глав государств, почетных гостей прошел в Грановитой палате Кремля.
На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в нем приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.