Шмыгаль заявил о закупке Данией, Францией и Италией оружия для Киева на €1 млрд

Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Об этом 9 мая написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в этот день Евросоюз (ЕС) официально объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд от замороженных активов РФ на военную поддержку Украины.

«€1 млрд из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой «датской модели» — непосредственно у украинских производителей.<…> Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму €1 млрд», — написал украинский премьер-министр.

Он напомнил, что еще более €600 млн будет направлено на артиллерию и боеприпасы, более €200 млн — на усиление украинской системы противовоздущной обороны (ПВО).

8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС перевел Украине транш на сумму в €1 млрд от замороженных активов РФ в рамках проекта G7.

1 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Люксембург выделит Киеву €80 млн на военную помощь, а также €10 млн на энергетическую поддержку страны.11 апреля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что страна выделит €20 млн на закупку боеприпасов для Украины.

До этого, 25 апреля, глава фракции Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимский заявил, что ЕС необходимо прекратить спонсировать военные конфликты по всему миру. Он также назвал абсурдным то, что получение оружия финансирует именно Европейский фонд мира.