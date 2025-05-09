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Участник первого парада Победы рассказал о своей встрече 9 мая 1945 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участник первого парада Победы в Москве Гарольд Кузнецов 9 мая рассказал «Известиям», как встретил новость о разгроме нацистской Германии в мае 1945-го.

По словам Кузнецова, он родился в Донецке. В 1941 году город попал в оккупацию, пока в 1943 году советские войска его не освободили. После Кузнецов окончил Орловское суворовское военное училище.

«Мы легли спать, в казарме, суворовцы, 3-я рота. Спала спокойно. Два часа ночи, в казарму ворвался старшина Олейников, <…> грудь в орденах, фронтовик: «Рота, подъем! Победа!» Ну и всё: полетели вверх подушки, одеяла, простыни, всё полетело вверх. Вот так мы встретили известие о победе. Все ждали этого дня», — рассказал он.

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В этот же день ветеран ВОВ Алексей Коблев рассказал, что встретил Победу в 1945 году счастливым и со слезами на глазах. Он сообщил, что прибыл на войну осенью 1944-го танкистом. Вместе с сослуживцами они занимались ремонтом танков в полевых условиях.

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