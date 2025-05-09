Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом 9 мая сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — приводят его слова ТАСС.
Ранее в этот день посольство Соединенных Штатов в Москве заявило, что США чтут память жертв русского народа во Второй мировой войне. При этом отметив, что Победа над нацистской Германией является общей.
Кроме того, Путин на приеме от имени президента РФ поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование годовщины Победы на Красной площади.