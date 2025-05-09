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Ветеран поделился воспоминаниями о радости от Дня Победы в 1945 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Коблев рассказал «Известиям» 9 мая, как встретил Победу в 1945 году, и о том, что рад встретить живым 80-летие Победы в 2025 году.

«Счастливые, со слезами на глазах — вот, какие были эмоции. Как и у всего нашего народа. Война была долгой, страшной, жестокой. Все мы ждали этой победы. Все радовались, и вот, пожалуйста, мы, ветераны, счастливые от того, что дожили до даты 80-летия Победы в год защитника Отечества», — отметил Коблев.

Он рассказал, что прибыл на войну осенью 1944-го танкистом. На фронте он прослужил всего полгода. Его направили в Прибалтику. Их часть располагалась на границе с восточной Пруссией, на литовском направлении. Вместе с сослуживцами они занимались ремонтом танков в полевых условиях.

«Под шатром восстанавливали танки, эвакуировали с поля боя... Зима прошла быстро, и вот — 9 мая наступила весенняя наша радость, Победа над фашистской Германией», — рассказал Коблев.

После воинская часть, где служил ветеран, была почти сразу перенаправлена на Сахалин для участия в войне с Японией, которая закончилась в сентябре 1945 года. Несмотря на это, Алексей Коблев остался в рядах Красной Армии и восемь лет прослужил на Сахалине, пройдя все звания от младшего сержанта до полковника.

«Мы практически дети войны. Наше детство, наши юные годы оборвала война. Вместо того чтобы быть на родине и жить в семье, я был оторван на 10 лет», — отметил ветеран.

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Ранее в этот день прибывший на военный парад к 80-летию Победы участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Трынков рассказал «Известиям» о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая, пройдя путь от Амура до Харбина. По его словам, выстоять военным помогали воспитание и дисциплина, на службе выполнять всё приходилось безукоризненно.

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