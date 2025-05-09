В Израиле назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы

Парад Победы, который прошел в Москве 9 мая, был грандиозным, он стал международной демонстрацией силы. Об этом 9 мая заявил израильский портал Ynet.

«В этом году грандиозный парад стал международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина, доказав, что его страна не находится в изоляции», — говорится в публикации.

Портал также обратил внимание на количество приглашенных мировых лидеров и военных делегаций.

На Красной площади ранее завершился парад Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.