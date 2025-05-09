Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая

В Москве ожидается сильное похолодание вечером и ночью 9 мая, температура может опуститься до +1 градуса. Об этом 9 мая сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. <…> В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, поступление арктического воздуха продолжится. Кроме того, температура может понизиться до минус 1 градуса на эстакадах и мостах.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 9 мая. По их данным, температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.