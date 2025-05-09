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Участники Великой Отечественной войны в деталях рассказали о 9 мая 1945 года

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Фото: РЕН ТВ
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Участники Великой Отечественной войны (ВОВ) до сих пор в деталях помнят 9 мая 1945 года. Об этом 9 мая «Известиям» рассказали сами ветераны.

95-летний Владимир Рапацкий принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии в составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Украинского флота.

«В этот день где-то мы нашли для командира бригады немецкую, новенькую почти машину Horch. Погрузив ее в «Студебеккер», они нашли целую не канистру, а бутыль вина немецкого, хорошего. И все напились», — вспомнил Рапацкий.

В свою очередь, 101-летняя Галина Берегуст ушла на фронт в 1943 году. Тогда она училась на третьем курсе медицинского факультета. До 1945 года Берегуст служила в звании старшего лейтенанта медицинской службы военной больницы.

«Вверху все кричат: «Победа! Победа!». А я [заканчивала], раненого уже зашивала, все равно я не бросила же шитье, я продолжала зашивать, а потом, когда зашила, прыг, прям в окно выскочила. Выскочила, говорю: «Что?» — «Победа! Победа!» — рассказала она.

93-летний Владимир Андрейчев прошел службу в Бресте. Там ветеран помогал военнослужащим Брестской крепости, приносил им воду. В сентябре 1942 года туда приехала зондеркоманда. Тогда ему удалось сбежать из концлагеря. Впоследствии Андрейчев оказывал помощь партизанам.

«Самое главное, чтобы о этом Дне Победы как можно дольше сохранялась память у нашего народа», — сообщил он.

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В этот же день участник ВОВ Александр Трынков рассказал «Известиям» о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая. Его призвали на службу в январе 1943 года, тогда ему было 17 лет. В те времена советские военнослужащие стояли на берегу реки Амур, а на противоположном находились японские.

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