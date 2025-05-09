Хуснуллин поделился впечатлениями о параде Победы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 9 мая поделился своими впечатлениями о параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Я считаю, что парад величайший, величайшая победа. Очень здорово, что столько стран приехало, что столько <…> войск принимало участие. Очень важно, что наши ветераны СВО, участники СВО принимали [участие]. Наши герои», — сказал Хуснуллин «Известиям».

Он также добавил, что после парада Победы остался под очень большим и позитивным впечатлением.

На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.