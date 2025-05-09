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В МИД РФ рассчитывают на продолжение диалога с Ватиканом с избранием нового папы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия рассчитывает, что с избранием нового папы Льва XIV продолжится развитие диалога между Россией и Ватиканом. Об этом 9 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем, что с избранием папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения», — сказала Захарова.

Она также добавила, что отношения между РФ и Святым престолом отличаются взаимоуважительным характером. Кроме того, Москва очень ценит конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в отношении кризиса на Украине.

Первосвященник из-за моря: новым папой римским стал американец
Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, представитель ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

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