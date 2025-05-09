Лукашенко указал на давнюю готовность РФ к заключению мира с Украиной
Россия давно готова заключить не просто перемирие, а мир с Украиной. Об этом 9 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC.
«Президент [России Владимир] Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — сказал белорусский лидер. Его слова приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что проблема в достижении мира не заключается в России.
«Надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — заключил Лукашенко.
28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.
Минобороны РФ 9 мая при этом сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают боевые действия против российской армии, несмотря на объявление перемирия. В частности, было зафиксировано более 5 тыс. нарушений.
30 апреля постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.