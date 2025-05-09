В Музее Победы объявили победителей Международного конкурса рисунков «Открытка Победы»

8 мая в Музее Победы наградили победителей Международного конкурса рисунков «Открытка Победы». Конкурс, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, провели Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества».

В праздничном мероприятии приняли участие более 40 победителей, которые прибыли из Москвы, а также Московской, Владимирской, Курской, Ростовской, Воронежской, Тверской, Саратовской, Тульской, Нижегородской областей и других регионов.

«В этом году конкурс «Открытка Победы» стал поистине народным проектом, объединившим людей разных возрастов, и побил все рекорды: мы получили более 35 тысяч работ из самых разных уголков России — от Калининграда до Камчатки», — рассказали в Музее Победы.

В числе лучших работ — рисунок «Май» 6-летней Василисы Гавриленко из Москвы. Она заняла 1-е место в возрастной категории 6–8 лет. В возрастной категории 9–11 лет победителем стала 10-летняя Екатерина Скрипкина из Московской области. Еще одна победительница из Подмосковья — 15-летняя Ксения Миненко (возрастная категория 15–17 лет). Первое место также заняли 12-летняя Вероника Полищук из Кемеровской области (номинация 12–14 лет) и 32-летняя Ольга Иким из Саратовской области (старше 18 лет). Теперь лучшие работы, выбранные жюри, стали коллекционными поздравительными открытками ко Дню Победы.

В номинации «Приз зрительских симпатий» награды получили 25 человек. Кроме того, призы вручили в специальных номинациях, учрежденных партнерами конкурса, — это «Помним! Гордимся! Чтим!» от Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», «Хранить вечно» от центров госуслуг «Мои Документы», «Великие книги Великой Победы» от издательства «Эксмо», «Герои железной дороги» от АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Также были вручены призы в специальных номинациях от Движения Первых, Президентской академии РАНХиГС, «Кубер» и Музея Победы. Всего же лауреатами конкурса стали более 100 человек.

В рамках церемонии награждения прошла презентация сувенирной банкноты «Помним! Гордимся! Чтим!» из серии «Музеи. Память о веках». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Музея Победы и подвигу тружеников тыла, самоотверженно помогавших фронту в военные годы. На обеих сторонах банкноты размещены ключевые экспонаты Музея Победы и его филиалов, а также символы мира, свободы и надежды.

«Совместно с Пермской печатной фабрикой Гознака мы создали по-настоящему интересный и важный проект, через который жители нашей большой страны могут узнать больше о Музее Победы, особенностях нашей коллекции и, конечно, еще раз перелистать важнейшие страницы истории и почтить память тех, благодаря кому мы видим мирное небо над головой. Над проектом работала большая команда — специалисты Музея Победы и Пермской печатной фабрики Гознака», — отметили в Музее Победы.

Все участники получили именные сертификаты, а основным победителям вручили наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Кроме того, победители посетили грандиозную экспозицию Музея «Подвиг Народа».

В этом году также на конкурс поступили более 1600 работ из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В том числе от жителей Республик Беларусь, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Киргизии, Египта, КНДР и других стран.

Посмотреть работы победителей можно на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/otkrytka-pobedy-2025/