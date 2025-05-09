Мерц сообщил о подготовке в ЕС коммюнике по Украине по аналогии с США
Члены Евросоюза (ЕС) подготовили проект коммюнике, схожий по содержанию и идеями, предложенными президентом США Дональдом Трампом о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом 9 мая сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Есть проект коммюнике <...>. Он по большей части совпадает с его (Трампа. — ред.) предложением о 30-дневном прекращении огня», — приводит его слова на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой ТАСС.
Немецкий канцлер выразил надежду, что все стороны, ознакомясь с документом, увидят в нем шанс действительно через перемирие прийти к переговорам о мирном соглашении. Мерц добавил, что на следующей неделе наступит время для «серьезных переговоров» об урегулировании украинского конфликта.
8 мая официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц, официально вступив в должность, провел первый телефонный разговор с президентом Трампом, заверив американского лидера, что намерен поддерживать усилия для прекращения конфликта на Украине.
Мерц 7 мая также сообщил, что Германия намерена предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По его словам, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, Берлин готов принять участие в его мониторинге под руководством и при участии США.