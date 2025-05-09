Присутствие мировых лидеров на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стало провалом для Запада. Об этом 9 мая пишет газета The Washington Post (WP).

«Когда в пятницу российские танки, ракеты и беспилотники пронеслись по Красной площади на ежегодном параде в честь Дня Победы <…> к президенту [России] Владимиру Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров, что ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать», — указано в материале.

Кроме того, одна из собеседниц газеты отметила, что данное присутствие лидеров некоторых стран продемонстрировало, что западные усилия изолировать и победить Россию полностью провалились.

Ранее в этот день Путин на приеме от имени президента РФ поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование годовщины Победы на Красной площади.

На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.