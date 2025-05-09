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Путин указал на возрастающую ответственность за сохранение правды о Победе в ВОВ

Путин: чем дальше от ВОВ, тем выше ответственность за сохранение правды о Победе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин на официальном приеме глав государств в Кремле, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.

«Время все дальше отделяет нас от событий Второй мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой, за то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана», -— сказал глава государства.

Он добавил, что в этот день вспоминают тех, кто отдал все свои силы ради свободы мира и жертвовал собой ради спасения человечества. По его словам, такая солидарность и мужество в достижении общей цели является ценнейшим примером.

«И этот пример особенно важен для нас сейчас, когда вновь остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим культурным и духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов», — отметил президент.

80 лет Победы: что происходит в Москве и на Красной площади — последние новости сегодня, 9 мая 2025 года

В 2025 году 9 мая отмечается 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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