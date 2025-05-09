Салют в Москве в честь Дня Победы. Трансляция

Салют на День Победы является одним из самых важных и впечатляющих моментов празднования. «Известия» ведут трансляцию события в Москве.

Продолжительность шоу составит около 10 минут. Всего запланировано свыше 30 залпов с интервалами от 20 до 30 секунд, которые завершатся мощным блоком из крупнокалиберных огненных композиций, которые оставят незабываемое впечатление.

В 2025 году основными цветами, которые будут доминировать в салюте, станут красный, золотой и белый.