ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия в честь празднования Дня Победы четыре раза пытались прорваться через государственную границу России. Об этом 9 мая сообщает Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведения боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении.

Также войска противника осуществили 15 атак и предприняли одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Миролюбовка, Новооленовка, Елизаветовка, Ульяновка, Троицкое, Новоалександровка, Алексеевка, и Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, подразделения ВСУ по всей линии боевого соприкосновения 1455 раз обстреляли позиции войск РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов, и еще 23 с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные силы (ВС) РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке», — предупредили в ведомстве.

8 мая военнослужащие ВС России до начала действия перемирия освободили населенный пункт Троицкое в ДНР. Кроме того, российская армия поразила формирования тяжелой механизированной, штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и нацгвардии в районах восьми населенных пунктов в ДНР.

Текущее трехдневное перемирие стало третьим с момента начала специальной военной операции (СВО). Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле текущего года.