В Москве прошел Парад Победы. Полное видео

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили более 25 иностранных лидеров, а также военные из дружественных России стран и зарубежные делегации. По традиции на него также были приглашены ветераны, их родственники и высокие гости.

Мероприятие началось с выноса почетным караулом Знамени Победы и флага России под звуки песни «Священная война». Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал парад министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Вместе с российскими военнослужащими на параде прошли подразделения иностранных войск. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встал, чтобы поприветствовать расчет китайских военнослужащих под командованием полковника Чжу Вэй Мина. Монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух отдал честь военнослужащим Монголии, прошедшим по Красной площади.

Также своих военных стоя приветствовали президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Египта и Мьянмы.

Затем с речью выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил участников парада с Днем Победы и отметил, что наши прадеды спасли Отечество, оставив нам в наследство обязанность твердо отстаивать свои интересы, защищать культуру и традиционные ценности. Президент подчеркнул, что Россия преклоняется перед поколением, которое сокрушило нацизм и завоевало свободу для всего человечества.

«Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности», — отметил российский лидер.

Главный военный парад открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, за которым следовали знаменные группы с государственным флагом, знаменем Вооруженных сил России и Знаменем Победы. После них по Красной площади прошли колонны иностранных военнослужащих, начавшиеся с парадного расчета Азербайджана, за которым следовали расчеты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, КНР и Лаоса.

Затем по Красной площади началось движение военной техники. Проход традиционно открыл танк Т-34, считающийся одним из основных символов Победы. Кроме того, на параде состоялась авиационная часть. Над площадью пролетели истребители Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25БМ с дымами в цветах российского флага.

Кроме того, в параде впервые приняла участие колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и поражающих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», «ZALA», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Карпия» и «Герань». Главный военный парад длился более часа, в нем приняли участие более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Ежегодно 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.