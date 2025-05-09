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Посол Нечаев заявил о сохранении Россией памяти о солдатах ВОВ всех национальностей

Посол Нечаев: РФ чтит память погибших в ВОВ солдат всех национальностей
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Фото: TASS/DPA/Fabian Sommer
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Россия не делит победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) на нации или страны и чтит память погибших солдат всех национальностей. Об этом 9 мая рассказал «Известиям» посол РФ в Германии Сергей Нечаев во время торжественного возложения цветов в Трептов-парке и Тиргартене в Берлине.

«Сегодня мы чтим память погибших солдат всех наций и народностей, которые находятся здесь. Более 7 тыс. советских солдат тут похоронены. Сегодня мы чествуем всех тех, кто обеспечил эту победу», — подчеркнул он.

Нечаев выразил благодарность общественности и всем, кто «сохраняют общую память».

«Я также хотел бы поблагодарить людей, которые помогли нам организовать всё это [торжественные мероприятия] сегодня, а также людей и организации, включая Комиссию по военным захоронениям, которые заботятся о наших воинских захоронениях», — сказал посол.

По словам Нечаева, ему не присылали рекомендаций МИД Германии не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Я его [документ] не читал. Но я вижу, что многие люди нас принимают, и общественные воинские захоронения доступны всем, кто этого хочет и у кого есть эта культура памяти. Так что всем, кто это сделал, большое спасибо за солидарность с нами, с советским народом. Я также не хочу забывать, что мы ценим вклад союзников. Мы не забываем никого, кто сражался вместе с нами против нацизма. Мы знаем этот вклад и ценим его», — заключил Нечаев.

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16 апреля депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), Нильс-Олаф Людерс заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы — вопиющее оскорбление.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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