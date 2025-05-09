Путин оценил состоявшийся парад Победы на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил состоявшийся 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве.

Российский лидер назвал парад хорошим в ответ на вопрос журналистов и, улыбнувшись, показал большой палец.

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.