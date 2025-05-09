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Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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В ходе специальной военной операции (СВО) России защитники Отечества самоотверженно борются с неонацистами и образцово решают поставленные перед ними задачи. Об этом 9 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня в ходе СВО защитники Отечества, продолжая традиции поколения победителей, с честью выполняют свой воинский долг. Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность Российской Федерации», — приведены его слова в Telegram-канале ведомства ко Дню Победы.

Глава Минобороны поздравил военных и их родных с праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Родины.

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Утром министр обороны РФ принял парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Он въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле и поприветствовал парадные расчеты. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

29 апреля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предпринимать все меры для борьбы с возрождением нацизма, распространением национальной или религиозной нетерпимости. По словам президента, за так называемой идеей исключительности скрываются претензии на мировое господство и попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

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