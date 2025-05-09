Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День Победы, 9 мая.

В церемонии к нему присоединились иностранные лидеры, в числе которых был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов, киргизский лидер Садыр Жапаров, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, а также лидеры Словакии, Сербии и других стран.

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.