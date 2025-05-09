На параде Победы в Москве началась авиационная часть

На параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая началась авиационная часть.

В ней зрители увидели фигуру «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», который был исполнен на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29, пролетевших на минимальном расстоянии друг от друга.

Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета флага России.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

Открыл парад военной техники на Красной площади танк Т-34. Кроме того, в составе процессии вошли БМП-2М «Бережок» и БМП-3, а также перспективные БМП «Курганец-25», колонна танков Т-90М «Прорыв». Колонна 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» представила ракетные войска и артиллерию.