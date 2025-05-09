Парад на Красной площади завершился песней «День Победы»

На Красной площади в Москве 9 мая завершился парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В финале сводный оркестр исполнил песню «День Победы».

Посленей частью парада техники стал пролет российской авиации. По традиции, замыкали парадный строй шесть штурмовиков Су-25, которые просветили небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавлял группу подполковник Владимир Мардасов.

После официального завершения президент России Владимир Путин поговорил с командирами расчетов, участвовавших в прохождении войск.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимают более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Присутствующих на мероприятии поздравил президент России Владимир Путин.