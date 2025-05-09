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Зарубежные лидеры стоя встречали парадные расчеты своих стран на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Лидеры зарубежных стран, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, приветствовали стоя парадные расчеты своих стран на параде на Красной площади 9 мая.

Вместе с российскими военнослужащими на параде прошли воинские подразделения иностранных армий. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встал, чтобы поприветствовать расчет китайских военнослужащих, возглавляемый полковником Чжу Вэй Мином. По брусчатке Красной площади также прошли военнослужащие Монголии, которым стоя отдал честь с трибун монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух.

Также своих военных стоя приветствовали лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2025 года

Китайские военнослужащие утром в День Победы 9 мая промаршировали по Красной площади, исполнив песню «Священная война» на русском языке. Военные из Китайской Народной Республики (КНР) прошли строем с флагом, хором напевая песню, которая стала гимном защиты Отечества в годы войны 1941–1945-го.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

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