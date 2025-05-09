На Красной площади началось движение пешей колонны парадных расчетов

На военном параде 9 мая в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве началось движение пешей колонны парадных расчетов.

Пешую часть открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. За ними прошли знаменные группы с государственным флагом, со знаменем Вооруженных сил России и Знаменем Победы.

Историческую часть парада открывают группы со штандартами десяти фронтов. На Красной площади — 45 знамен боевых соединений и воинских частей.

Колонну иностранных военнослужащих открыл парадный расчет Азербайджана, за ним по Красной площади шли парадные расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, КНР, Лаоса.

9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Участников парада поздравил президент России Владимир Путин.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.