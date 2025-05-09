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Путин в завершение своей речи на параде провозгласил славу народу-победителю

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Фото: РИА Новости/Иван Секретарев/Михаил Корытов
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Президент РФ Владимир Путин завершил свою речь на параде Победы, она длилась 10 минут. Парад Победы проходит на Красной площади в Москве 9 мая.

Глава государства подчеркнул, что Россия и впредь будет держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом.

«Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!» — закончил свою речь российский лидер.

После окончания речи Путина стартовала пешая часть парада.

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В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

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