Путин заявил о гордости за силу духа участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе военного парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая заявил, что вся страна поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа.

«Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — сказал президент.

Также он добавил, что Россия никогда не согласится с искажениями событий Второй мировой войны.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Россия будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — сказал Путин.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.