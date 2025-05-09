Путин объявил минуту молчания на параде в честь 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Объявляется минута молчания», — сказал президент.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.