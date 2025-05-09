Путин перед парадом Победы лично встретил иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада на Красной площади 9 мая лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в качестве гостей. Видеокадры публикуют «Известия».

Главы делегаций по очереди заходили в зал, российский лидер и пожал каждому из них руку. Путин приветствует глав делегаций Армении, Бразилии, Буркина-Фасо, Белоруссии, Абхазии и других.

В зале один за другим появились президент Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, белорусский лидер Александр Лукашенко, абхазский лидер Бадра Гунба, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин.

Ветеранов, прибывших на Красную площадь, чтобы увидеть своими глазами парад Победы в Великой Отечественной войне, встречали волонтеры, после чего сопровождали их дальше по Васильевскому спуску. Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».