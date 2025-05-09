Российские десантники поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Военные Ивановского воздушно-десантного соединения Вооруженных сил России (ВС РФ) поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Уточнялось, что военнослужащие навестили ветеранов и выразили им благодарность и теплые пожелания, а также вручили подарки, среди которых — сборники со стихами бойцов ВС РФ из Костромы, которые являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

В этот день в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» провели автопробег и поздравили мирных жителей в Донецкой Народной Республике и Запорожской области с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Военные также посетили ветеранов, которых поблагодарили за их подвиг. Также состоялось несколько праздничных концертов, в которых приняли участие военные творческие коллективы.