Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в параде Победы

Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадры публикуют «Известия» 9 мая.

Так, в Кремль прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Абхазии Бадра Гунба и бразильский лидер Николас Мадуро, лидеры Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Кроме того, на парад Победы в Кремль прибыли премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, кубинский лидер Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Сербии Александр Вучич, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов и другие.

В Кремль приехал также спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Кортежи лидеров прибывают к первому корпусу Кремля, у красной дорожки их встречают почетный караул и оркестр. На лацканах пиджаков иностранных лидеров можно заметить георгиевские ленты.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что, как ожидается, в Москве на параде по случаю 80-летия Победы в ВОВ будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран.

Главный парад страны в честь 80-й годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая.