Военнослужащие Ивановского воздушно-десантного соединения поздравили с днем Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла, проживающих в Луганске

Военнослужащие Ивановского воздушно-десантного соединения поздравили с днем Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла, проживающих в Луганске

2025-05-09T09:06:15+03:00

2025-05-09T09:06:24+03:00

2025-05-09T09:06:24+03:00

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