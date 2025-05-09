Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, официально вступив в должность, провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, заверив американского лидера, что намерен поддерживать усилия для прекращения конфликта на Украине. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер Мерц заверил американского президента, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии. Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец военному конфликту на Украине», — говорится в заявлении на сайте бундестага.

Корнелиус отметил, что Трамп пообещал главе правительства ФРГ энергично поддерживать усилия Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей, а также другими европейскими партнерами «по достижению долгосрочного мира».

«Одновременно президент Трамп и канцлер Мерц были едины в стремлении как можно скорее уладить торговые разногласия», — сообщил он.

Трамп поздравил Мерца с избранием на пост канцлера ФРГ, политики «договорились о тесном обмене мнениями» и пообещали нанести взаимные визиты в США и Германию.

7 мая Мерц сообщил, что Германия намерена предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По его словам, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, Берлин готов принять участие в его мониторинге под руководством и при участии США.

В тот же день Мерц на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что намерен перезагрузить отношения двух государств для укрепления Европейского союза. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что стороны продолжат работать над достижением 30-дневного прекращения огня на Украине.