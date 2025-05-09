Парад Победы начался на Красной площади в Москве

В Москве на Красной площади 9 мая начался военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По Красной площади проедут легендарные образцы военной техники, включая знаменитый на весь мир танк Т-34. Будут представлены и новейшие разработки, успешно применяемые в современных условиях. Среди них — бронеавтомобили, ракетные комплексы и мощные ударные дроны.

Мероприятие обещает быть масштабным, с участием различных родов войск и впечатляющей воздушной частью. Кроме того, в составе парадных расчетов в этом году —участники специальной военной операции.

8 мая президент РФ Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для многонационального народа России.

На параде будут присутствовать 29 лидеров зарубежных стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, Москву посетят президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистан, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая.

В 2025 году 9 мая отмечается 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.