В аэропорту Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы. Об этом 9 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Бугульма», — написал он в Telegram-канале.

Уточнялось, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее в этот день в Росавиации сообщали о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Саратова и Нижнекамска.

До этого, 8 мая, в аэропортах Мурманска и Апатитов также были введены временные ограничения, мера начала действовать с 18:21 мск. Ограничения были сняты в 19:15 мск.