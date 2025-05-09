Временные ограничения на прием и выпуск судов введены в аэропорту Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом 9 мая сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — отмечено в Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Воздушная гавань какое-то время не будет принимать и отправлять рейсы.

Ранее утром в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Саратова. Кореняко уточнил, что авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолетов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

8 мая в аэропортах Мурманска и Апатитов также были введены временные ограничения, мера начала действовать с 18:21 мск. Ограничения были сняты в 19:15 мск.