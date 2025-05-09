WP сообщила о попадании под следствие преследовавшего Трампа генпрокурора

Американское министерство юстиции начало уголовное расследование против генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая известна своим активным преследованием американского лидера Дональда Трампа. Об этом 8 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Министерство юстиции США начало уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс», — говорится в материале издания.

Уточняется, что расследование началось после того, как директор Федерального агентства по жилищному финансированию Уильям Палт, назначенный президентом США, направил письмо генпрокурору Пэм Бонди с информацией о фальсификации банковских документов для получения госфинансирования.

Джеймс и некоторые другие генпрокуроры американских штатов от Демократической партии подали много исков против администрации американского лидера. Один из них генпрокурор выиграла и получила за это сотни миллионов долларов.

Коалиция из 12 американских штатов 23 апреля подала иски в суд против администрации президента США с требованием отменить введенные им пошлины. Уточнялось, что введенные Трампом ограничения оказывают негативное влияние на экономику страны. По мнению Джеймс, такие меры американского лидера могут привести к росту инфляции и безработицы по всей стране.