The Hockey Writers включило Овечкина в первую тройку лучших форвардов НХЛ

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в тройку лучших форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг хоккеистов 8 мая опубликовало издание The Hockey Writers.

Вместе с Овечкиным в тройке хоккеистов находятся канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

Второе звено лучших форвардов состоит из хоккеистов Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромира Ягра, а в третьем — Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси.

Кроме того, издание составило и четвертое звено нападающих, в котором присутствуют Боб Гейни, Стив Айзерман и Бобби Кларк.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.