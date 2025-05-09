Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины

Румыния должна получить от Украины компенсации за предоставленную ей военную помощь, в частности за пользование системой противовоздушной системой обороны (ПВО) Patriot. Об этом 8 мая заявил победивший в первом туре выборов на пост президента Румынии Джордже Симион.

«Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. За систему Patriot», — заявил политик в эфире телеканала Digi24.

Кроме того, Симион отметил, что в случае своей победы на выборах он обязуется пересмотреть финансовые приоритеты государства. По его словам, Румыния больше «не даст ни одного лея» другим странам.

Политик добавил, что хочет также уделить внимание внутренним делам Румынии, сохраняя при этом нейтралитет в международных вопросах.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Известиями» 6 мая назвал позицию Симиона по украинскому конфликту причиной его победы в первом туре президентских выборов в Румынии. Эксперт отметил, что большинству румын близки приоритеты Джордже Симиона, касающиеся государственного бюджета.