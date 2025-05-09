«Железная бабушка» Мария Колтакова поздравила россиян с Днем Победы

Участница Курской битвы — 103-летняя Колтакова Мария Денисовна, известная как «Железная бабушка», — поздравила россиян с 80-летием победы в Великой Отечественной войне и исполнила песню «Катюша».

В годы войны она принимала участие в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. В 20 лет Колтакова ушла на фронт санинструктором, а с полей сражений вынесла более 300 раненых.

Уже будучи пенсионеркой, Мария Колтакова принимала участие в гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом, принимала участие в турнире по стрельбе, управляла танком Т-72, в составе экипажа совершила полет на планере «Бланик-Л13» в Белгородской области. Свой 100-летний юбилей она отметила новым рекордом, простояв 100 секунд на гвоздях.

«За годы войны вы прошли немало дорог, участвовали в Курской битве, дошли до Чехословакии и Польши. Личным примером доказали, что для молодой девчонки нет ничего невозможного. Ваша военная биография — пример самоотверженности и способности выполнить боевую задачу», — отметили бойцы 2-го батальона 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты.

Корреспондент Известий Эмиль Тимашев подчеркнул, что Колтакова является примером для каждого из нас, поэтому мы никогда не забудем ее подвиг и то, какой высокой ценой досталась тогда победа в Великой Отечественной войне.

«Желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья! Вы и Ваш стальной характер — большой пример для всех нас, а Ваша биография достойна отдельного остросюжетного фильма. Благодаря таким, как Вы, в нашей стране выросли и еще будут расти целые поколения людей, которые любят свою Родину и гордятся Россией», — поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова назвала Колтакову выдающейся и уникальной женщиной. Пожелала ей здоровья сил, энергии и хорошего настроения.

«Вы живая легенда, сила и гордость для всех нас. Спасибо за мужество, стойкость и за победу, которую Вы ковали на поле боя. Желаем Вам здоровья, тепла, любви и светлых дней. Вы вдохновляете нас быть сильнее и добрее каждый день», — поздравили ветерана участники группы 5sta family.

Актер и музыкант Станислав Ярушин поблагодарил Мария Колтакову за мирное небо над головой, и за то, что когда-то она сделала всё возможное, чтобы мы жили счастливо. Также артист пожелал ей крепчайшего здоровья и почаще улыбаться.

«Уважаемая Мария Денисовна, мы поздравляем Вас с 80-й годовщиной Великой Победы! Желаем Вам счастья, здоровья и всего наилучшего», — пожелали Колтаковой дети дагестанского ансамбля «Лукоморье».

Также Марию Денисовну Колтакову поздравил оперный певец Михаил Гаврилов, ветеран Великой Отечественной войны Рапацкий Владимир, секретарь Союза журналистов России, руководитель международного департамента Союза журналистов России Тимур Шафир, ведущий «Самой полезной программы» на телеканале РЕН ТВ Владимир Щеглов, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, последний из тех, кто служил в легендарной дивизии имени Панфилова, и многие другие.

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Беловском районе Курской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Бойцы подарили им цветы, подарки, теплые слова и пожелания.